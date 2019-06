GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Yağış nedeniyle ağaçların yerinden söküldüğü, bir vatandaşın sel sularının sürüklediği aracını ağaca bağladığı görüldü.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı.

İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

- "Can kaybı yok"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerle sahada olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve yakın ilçe belediyelerden takviye ekip istediklerini söyledi.

Yağışın hasara yol açtığını aktaran Bıyık, şunları belirtti:

"İlçemiz yoğun bir yağış aldı. Kısa sürede olaya müdahale ettik. Çalışanlarımızı sahaya çağırdık. Topyekun sahada görev yapıyoruz. Sorunları gidermeye çalışıyoruz. Evlerde su baskınları, rögar tıkanmaları var. Kriz masasını oluşturduk. Şu an bir afet içerisindeyiz. Sevindirici tarafı can kaybı yok hamdolsun. Gelen mala gelsin, mal geri gelir ama önemli olan can kaybı olmaması. Can kaybının olmadığı bir afetle karşı karşıyayız. En kısa zamanda toparlayacağız. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yüksek oranda bir yağış gerçekleşti."