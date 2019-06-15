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GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 20:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su dolan market deposunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kadından biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: - "Vatandaşımızın yarasını sarmak boynumuzun borcu. Tabii ki Elif'imizi geri getiremeyiz ama vatandaşlarımızın yarasını sarmak için seferberlik ilan etmiş durumdayız" BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su dolan market deposunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kadından biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkeziyle bazı mahallelerde yollar su altında kaldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'ta bulunan ve su dolan bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadınlardan Elif U. (36) kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ailelerle görüştü.

Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sel felaketi yaşadığını belirterek, "Elif kardeşimizi kaybettik. Bir şehidimiz var. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin." dedi.

Yaraların sarılması için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin çalıştığını söyleyen Bıyık, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın yarasını sarmak boynumuzun borcu. Tabii ki Elif'imizi geri getiremeyiz ama elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın yarasını sarmak için seferberlik ilan etmiş durumdayız. Rabbim, Elif kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin, hastanede olan kardeşimize şifa versin. Hastanedeki kardeşimizin Allah'a şükür durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Bizler görevimizin başındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Bundan sonrasına hazırlıklı olmamız gerekir. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte böyle acıların yaşanmasına engel olabilmek için gayret edeceğiz."

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kuvvetli sağanak sağanak

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