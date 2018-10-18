GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.Ö. aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Z.T'nin Hacı Halil Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada çıkan tartışmada Z.T'yi pompalı tüfekle yaralayan K.Ö, daha sonra aynı mahalledeki iki iş yerine ateş etti.

Açılan ateş sonucu bir kafeteryada oturan ve burnuna cam kırığı isabet eden kadın müşteri de yaralandı.

Aracına binip olay yerinden kaçan K.Ö. ile polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde aracının önü kesilen K.Ö. gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemleri devam eden K.Ö'nün çalıştığı otoparkta 1 hafta önce işten çıkarıldığı ve "mala zarar verme" suçundan 4 kaydı bulunduğu öğrenildi.



