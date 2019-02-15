GÜNCELLEME - Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen, 90 kilogram ağırlığındaki heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde bir tarihi eserin satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli İ.K'nin 90 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 90 kilogram ağırlığında kadın ve erkek figürlü bir heykeli evinde sakladığını ve bir milyon 700 bin liraya satmaya çalıştığını belirleyen ekip, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli İ.K. gözaltına alındı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykele el konuldu.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, heykeli inceleyen Müze Müdürlüğü yetkililerinin ayrıntılı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

