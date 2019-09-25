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GÜNCELLEME - Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde, F.K'nin (60) çantasındaki poşeti tutarak telefonla görüşmesinden şüphelendi.

MOBESE kameralarıyla bölgeyi incelemeye alan ekipler, kadının içinde 60 bin lira olan poşeti bir ağacın yanına bırakması üzerine çevrede beklemeye başladı.

Kısa süre sonra İ.H.G'nin (19) telefonla görüşür halde gelip poşeti alması üzerine ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Kadını yönlendiren diğer şüphelinin de Başiskele'de bir fabrikada çalıştığı bilgisi üzerine polis ekipleri, düzenlediği operasyonda M.A'yı yakaladı.

Benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Polis ekiplerine ağlayarak teşekkür etti

Polis ekiplerince parası kendisine teslim edilen F.K. adlı kadının, ağlayarak teşekkür ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, müştekiyi telefonla arayarak, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ağacın yanına içinde para bulunan poşeti bırakması, İ.H.G'nin ise poşeti almasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınması yer alıyor.

Kocaeli'de telefon dolandırıcılığına suçüstü

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Anahtar Kelimeler:
telefonla dolandırıcılık

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