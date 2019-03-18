HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör propagandası operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı - GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE İSİMLER EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü PKK propagandası yapıldığı iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda HDP Derince İlçe Başkanı Çetin M, HDP Dilovası Belediye Meclis Üyesi adayı Turan T, HDP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Turan Y, eski HDP yöneticileri Ahmet A. ve Mehmet Sait D. ile Seher B, Salih N, Burhan Y. ve Fevzi T. gözaltına alındı.

Öte yandan, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hereke'de gerçekleştirilen operasyonda da F.R.E, G.Y. ve S.Ç. terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedirBakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir
21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli operasyon PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Göbeklitepe, köylünün 'ekmek kapısı' oldu

Göbeklitepe, köylünün "ekmek kapısı" oldu

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.