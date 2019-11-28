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GÜNCELLEME - Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

İşçinin cenazesi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) Sapanca yolu Maşukiye Mahallesi mevkisindeki köprünün altında yapılan yatay sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Taşeron firma çalışanı işçilerden Doğan Parlar'ın (56) toprak altında kalması üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında köprüde titreşimi önlemek için yol çift yönlü trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışması sonucu işçi göçük altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Parlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşamını yitiren işçinin cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da bir süre kurtarma çalışmalarını takip etti.

Kurtarma çalışmaları nedeniyle araç geçişine kapatılan köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
altyapı çalışması İSU iş kazası Kocaeli

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