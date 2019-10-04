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GÜNCELLEME - Kocaeli'de toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:16 | Son Güncelleme

Çayırova ilçesinde, kanal açılması sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de toprak kayması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kanal açılması sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde, kanal açılması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Turgay Gültepe'nin (44) bu sırada toprak yığınının altında kaldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediyeye ait iş makineleri, toprak altında kalan Gültepe'nin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerce sürdürülen yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından Gültepe, bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Gültepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gültepe'nin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen Gültepe'nin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

<br /> Kocaeli'de toprak kayması

<br /> Kocaeli'de toprak kayması

<br /> Kocaeli'de toprak kayması

<br /> Kocaeli'de toprak kayması

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Anahtar Kelimeler:
Çayırova Kocaeli toprak kayması

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