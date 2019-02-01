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GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:34 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler mevkisinde park halindeki şüpheli araçta arama yapıldı.

Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 adet fişek ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.B, N.Ç, E.D, S.Ç. ve B.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden E.D. ile R.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

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