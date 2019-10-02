GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 5 kişi de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde, 86 gram esrar, 42 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si, savcılık sorgusunun ardından salıverildi, 4 zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum