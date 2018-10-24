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GÜNCELLEME - Kocaeli'de yankesicilik yapan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de yankesicilik yapan kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mağazada alışveriş yapan müşterilerin para ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağazada alışveriş yaptıkları sırada toplam 4 bilezik ile 680 lira nakit parası çalınan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mağazaların kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis ile 6 bin lira para cezası olan ve benzer suçlardan 43 kaydı bulunan Y.Ö. (26) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alınan şüpheli Y.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Y.Ö'nün gerçekleştirdiği iddia edilen yankesicilik olayları mağazaların güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda şüphelinin vatandaşları takibe alıp, uygun bir zamanda para ve eşyalarını çaldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yankesicilik

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