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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCELLEME - Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine iki valizin tabanına 40 parça halinde gizlenmiş 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan valizlerin sahibi yolcu F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi

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