GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, minibüs, kamyonet ve 6 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarında sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yola dökülen yağ ile akaryakıtın temizlenmesinin ardından 1,5 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.