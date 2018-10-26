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GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle ulaşıma kapalı kalan yolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, minibüs, kamyonet ve 6 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarında sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yola dökülen yağ ile akaryakıtın temizlenmesinin ardından 1,5 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

- Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle ulaşıma kapalı kalan yolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı YARALI SAYISI GÜNCELL

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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
3 / 6

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
4 / 6

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
5 / 6

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
6 / 6

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu trafik kazası

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