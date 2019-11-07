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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:29 | Son Güncelleme

Karamürsel'de 8 Aralık 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan baba tutuklandı - Şüpheli baba, emniyetteki ifadesinde oğlunu tabancayla öldürdüğünü itiraf etti ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Aralık 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy mevkisinde 8 Aralık 2008'de Bülent Erdem'in (30) yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

O dönemde alınan ifadelerde baba Necmi Erdem'in kiraladığı otomobille kaza yapması nedeniyle ilgili şirketle oğlu arasında hasar bedeli konusunda husumet bulunduğunu, oğlunu o kişilerin öldürmüş olabildiğini aktarıp soruşturmayı yanlış yönlendirmesi üzerine jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada sonuç elde edemedi.

Babanın çelişkili ifadelerini inceleyip soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, baba Necmi Erdem'in olay günü oğluyla cinayet bölgesinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Necmi Erdem, emniyetteki sorgusunda, oğluyla Ayvalık'tan Gölcük'e gelirken araç kiralama şirketine olan hasar borcunu ödemesi için tartıştıklarını, ilçeye gelince oğlunu tabancayla otomobilde öldürüp Karamürsel'de yol kenarına bıraktığını ifade ettiği öğrenildi.

Babanın olaydan sonra bu durumu eşine dahi söylemediği, Erdem'in annesinin de olayın aydınlatılmasını yakınlarına söylediği belirtildi.

Necmi Erdem'in oğlunu öldürdüğü otomobilin de Ayvalık'taki evlerinin önünde atıl vaziyette bulunduğu öğrenildi.

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cinayet faili meçhul cinayet Kocaeli

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