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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:50 | Son Güncelleme

Çayırova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kişinin bıçakla öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Kasım'da Akse Mahallesi'nde boş bir arsada Murat Kepenek'in (41) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın plakasını tespit etti.

İstanbul'un Pendik ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.Ö. (33), Ö.Ö. (25), Y.E. (36), H.S. (25) ve E.Ş'yi (30) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin "tefecilik", "kasten yaralama", "gasp", "tehdit", "şantaj" gibi suçlarından poliste çok sayıda kaydının olduğu bildirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde 6 bin lira borç verdiklerini iddia ettikleri Kepenek'i geri ödeme yapmaması nedeniyle araca alarak darbettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.S. ve E.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Gebze Mutlukent'te, 22 Kasım'da alacak verecek meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada, şüpheliler tarafından araca bindirilerek darbedilen Murat Kepenek, araçtan inerek kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak boş bir arsada bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çayırova Murat Kepenek tutuklama

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