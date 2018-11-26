GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kişinin bıçakla öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Kasım'da Akse Mahallesi'nde boş bir arsada Murat Kepenek'in (41) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın plakasını tespit etti.

İstanbul'un Pendik ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.Ö. (33), Ö.Ö. (25), Y.E. (36), H.S. (25) ve E.Ş'yi (30) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin "tefecilik", "kasten yaralama", "gasp", "tehdit", "şantaj" gibi suçlarından poliste çok sayıda kaydının olduğu bildirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde 6 bin lira borç verdiklerini iddia ettikleri Kepenek'i geri ödeme yapmaması nedeniyle araca alarak darbettiklerini söyledikleri öğrenildi.