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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden H.D. ve C.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde 25 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla H.D, C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametgahlarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kocaeli operasyon

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