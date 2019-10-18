GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan E.K, H.E, E.E. ve M.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan E.K, H.E. ve M.M, tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 Ekim'de Başiskele'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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