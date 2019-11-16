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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrolle salıverildi ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

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kocaeli adliyesi

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