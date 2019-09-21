GÜNCELLEME - Kocaeli'deki silahlı kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Dilovası ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de, Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir oyun salonu önünde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler K.A, M.Ç, Z.G, O.K. ve F.D'yi, Gebze'de gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapan polis ekipleri, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

Kasten yaralama, uyuşturucu kullanımı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp, hırsızlık ve tehdit suçlarından 60'a yakın kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.K, F.D. ve K.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Z.G. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

