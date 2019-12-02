HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

TUTUKLU SAYISI GÜNCELLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze ilçelerinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 14 şüpheli, emniyetten salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralıKazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralı
Seyyar satıcıdan 90 bin liralık telefon çıktıSeyyar satıcıdan 90 bin liralık telefon çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kocaeli operasyon tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

İmamoğlu'ndan yeni hamle! İBB'de 2 atama daha

Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Korkunç olay! Önce darp etti sonra kaynar suyla yaktı

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.