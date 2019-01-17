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GÜNCELLEME - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki General Santander Polis Okulu önünde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, General Santander Polis Okulunun önünde bomba yüklü araçla patlama gerçekleştirildi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının terör eylemi olduğunu doğruladı.

Olayın faillerinin ortaya çıkarılması için talimat verdiğini aktaran Duque, Choco yönetim bölgesine yaptığı ziyareti yarıda kestiğini ve Bogota'ya döndükten sonra patlamanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanı Guillermo Botero da radyo programında yaptığı açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

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kolombiya patlama terör saldırısı

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