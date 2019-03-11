GÜNCELLEME - Komşusunun altın ve parasını gasbettiği iddiası

Konya'da komşularının altın ve parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.Ö'nün (42), içinde 45 bin lira değerinde altın, bin avro ile 2 bin 500 lira bulunan çantasının, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mezarlığı civarında 26 Şubat'ta gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sırasında S.Ö'nün yanında bulunan komşusu Nermin B. (29) ile bilgi sahiplerinin beyanını değerlendiren ekipler, hırsızlık ve gasp suçlarından sabıkası olan Nermin B'nin ağabeyi Yaşar B'yi (40) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen ağabey-kız kardeş, olayla bağlantılarının olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis, mezarlıktaki güvenlik kameralarından, çantayı gasbeden şüphelinin Yasin D. olduğunu belirledi.

Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve Yaşar B. ile daha önce aynı cezaevinde kaldığı tespit edilen Yasin D. (24), düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Planı ağabey-kardeş yapmış

Yasin D'nin emniyetteki ifadesinde, Yaşar B'nin, para karşılığında S.Ö'nün çantasını gasbetmesini istediğini ve kendisinin de bu talebi kabul ettiğini söylediği öğrenildi.