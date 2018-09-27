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GÜNCELLEME - Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:22 | Son Güncelleme

Otomobilin polis memuruna çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Bartın'da uygulama noktasındaki araç kontrolü sırasında bir otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaçay mevkisindeki uygulama noktasında araç kontrolü yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu, 74 AAD 330 plakalı otomobilin sürücüsü Sibel Y'ye (33) "dur" ikazında bulundu.

Polisin ikazına uymayan sürücü önce Çalıkoğlu'na, daha sonra refüje çarptı.

Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen polis memuru Turgut Çalıkoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

140 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Sibel Y. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, otomobilin polis memuruna çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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