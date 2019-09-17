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GÜNCELLEME - Konya merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında ByLock kullandıkları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla haklarına yakalama kararı çıkarılan 29 şüpheliden 15'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 29 kişiden 15'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, ByLock kullandıkları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen, aralarında kadınların da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Eskişehir, Kahramanmaraş, İstanbul, Erzurum ve İzmir'de başlattığı eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 15'ini gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Konya operasyon

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