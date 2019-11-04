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GÜNCELLEME - Konya merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheliden 7'si gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

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