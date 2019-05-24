GÜNCELLEME Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi.