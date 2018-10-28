HABER

GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İlyas Kaya yönetimindeki 42 B 1805 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 16 J 0012 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yunus Emre Kaya (14), Hasan Kadir Tüfekçi, Mürüvet Kaya, Kemal Erdinç ve Mehmet Emin Kaya yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı
29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.