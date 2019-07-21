HABER

GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 00:33 | Son Güncelleme

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü - Olay yerinde incelemelerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun: - "İlk tespitlere göre bir taraftan gelen araç, ters yönden diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor" OLAY YERİNDE İNCELEME YAPAN MİLLETVEKİLİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 42 ACM 965 plakalı otomobil ile 42 GF 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi öldü. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yetkililerden bilgi aldı.

Sorgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 2 araçtaki 7 kişinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Trafik kurallara uyulmadığında, sadece kurallara uymayan değil, suçsuz kimselerin de bu durumdan zarar görebildiğini ifade eden Sorgun, şunları kaydetti:

"Henüz kesin bir şey yok ama ilk tespitlere göre, bir taraftan gelen araç, ters yönden diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor. Cezalar, yasaklar önemli ama bilinç hepsinden daha önemli. Bu kazaları azaltacak olan trafik bilinci. Ne yazık ki bu konuda oldukça geriyiz. Bunu hiç kimse istemez. Yılda binlerce insanımız trafik kazaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Hiç istenmeyen bir durum. Umarım bu son olur."

Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtuÖlmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu
Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (2)
Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdiBeylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Amerikan rüyası' ele geçirildi

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

İlber Ortaylı’dan 30 Ağustos açıklaması

Klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı öldü, oğul son anda kurtuldu

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.