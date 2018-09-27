GÜNCELLEME - Konya'da kız öğrenci yurdunun çatısında yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yurdun yemekhane ve idari bina olarak kullanılan ek binasının çatısında tadilat esnasında yangın çıktı.
İhbarın ardından öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi. Bu sırada korku nedeniyle fenalaşan 2 öğrenciye, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.
Yangın, Konya İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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