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GÜNCELLEME - Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki sanayi sitesinde mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Yangın, kereste, sunta ve mobilya üretimi yapan 5 iş yerine daha sıçradı DETAYLAR EKLENDİ

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını sitenin güvenlik görevlileri farketti. Kısa sürede işletmeyi saran alevleri gören görevliler itfaiyeye haber verdi.

Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki kereste, sunta ve mobilya üretimi yapan 5 iş yerine daha sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor. Bölgeye sevk edilen bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, fabrikaların yakınındaki boya deposuna alevlerin sıçramaması için yoğun mücadele gösteriyor.

Bölgeye AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi de sevk edildi. Öte yandan iş yeri sahipleri ve çalışanları, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Gökyüzünü saran dumanları gören çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerinin çatısından çalışmaları izledi. Bu sırada bir kişi, çıktığı çatıdan dengesini kaybederek iş yerinin içine düştü. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatili olması nedeniyle iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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Konya mobilya yangın

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