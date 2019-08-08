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GÜNCELLEME - Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Selahattin Arslan (32) idaresindeki 42 KS 1381 plakalı otomobil, Adana-Konya kara yolu Bahçeli Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü, araçta bulunan Kudret (35), Kadir (57) ve 4 aylık olduğu öğrenilen Kadir Duha Arslan ile Miraç Öztalum (11) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Duha Arslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Selahattin Arslan'ın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası

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