GÜNCELLEME - Konya'da sahte para operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogar civarında bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, 11 bin 600 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Araçtaki M.C. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

