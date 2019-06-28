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GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 00:45 | Son Güncelleme

Komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen ile kız kardeşi öldü, annesi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'da komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen ile kardeşi hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Muzzaffer C, komşularının zilini çaldı. Muzaffer C, kapıyı açan Hacer S. (51) ile evde bulunan kızları Şeyma S. (25) ve Tuğba S'ye (18) tabanca ile ateş açtı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma S, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi Hacer S. ile kız kardeşi Tuğba S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı, suç aleti silahla polis merkezine teslim oldu. Muzaffer C'nin, Şeyma S'ye duygusal yakınlık hissettiği ancak karşılık bulamadığı öne sürüldü.

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Konya'da silahlı saldırı

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