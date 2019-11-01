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GÜNCELLEME - Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ile bir çocuk bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Meram ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki erkek çocuk hastanede tedavi altına alındı - Doktor Ayşegül Yücel: - "Çocuklar hastaneye ilk getirildiğinde üşümüşlerdi. Bakımlarını yaptık, öncelikle küçük bebekleri besledik. Hastaneden temin edilen temiz kıyafetler giydirdik. Sağlık problemi olmadığı anlaşılan çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek çocuk evlerine nakli planlandı" DOKTOR AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Konya'da bir apartmanın girişinde terkedilmiş ikiz bebek ile 2 yaşında bir çocuk bulundu.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine bırakılmış iki bebek ile bir erkek çocuğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuk ile bebekleri, beton zeminde serili karton üstünde buldu. Sağlık ekipleri, yağmurdan ıslanan ve aç oldukları anlaşılan çocukların giysilerini değiştirip karınlarını doyurdu.

İlk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen biri kız biri erkek ikizlerin 1,5 aylık, erkek çocuğunun ise 2 yaşında olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, kardeş oldukları tahmin edilen çocukların yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları bölümünde görevli asistan doktor Ayşegül Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, Suriye uyruklu ailelerin yoğun olarak yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bulunduğunu söyledi.

Hastaneye getirilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yücel, "Çocuklar hastaneye ilk getirildiğinde üşümüşlerdi. Bakımlarını yaptık, öncelikle küçük bebekleri besledik. Hastaneden temin edilen temiz kıyafetler giydirdik. Sağlık problemi olmadığı anlaşılan çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek çocuk evlerine nakli planlandı." diye konuştu.

Öte yandan ikizlerden kız bebeğe, bakımıyla ilgilenen 112 Acil Servis ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Zeynep'in adının verildiği öğrenildi.

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Çocuk ikiz bebek Konya terkedilmiş bebekler

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