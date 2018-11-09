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GÜNCELLEME - Konya'da uçak restoranda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 03:14 | Son Güncelleme

Mutfak bölümünde başlayan ve hızla büyüyen yangın, çok sayıda itfaiye ekibi tarafından güçlükle söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Konya'da uçuş ömrünü tamamladıktan sonra restoran ve kafeye dönüştürülen uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'ndeki Türk Yıldızları Parkı'nda, restoran ve kafe olarak kullanılan uçağın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, uçağın büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Uçak restoranda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Konya'da uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A300" tipi yolcu uçağı, yaklaşık iki yıl önce restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Konya'da uçak restoranda yangın

Konya'da uçak restoranda yangın

Konya'da uçak restoranda yangın

Konya'da uçak restoranda yangın

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Anahtar Kelimeler:
Konya uçak restoran yangın

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