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GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Polisin bir ticari takside yaptığı aramada, 4 kilo 390 gram eroin ele geçirildi - Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da bir ticari takside 4 kilo 390 gram eroinle yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Seydişehir ilçesi yakınlarında, plakası belirlenen ticari taksiyi durduran polis, araçta yaptığı aramada, 9 parça halinde 4 kilo 390 gram eroin ele geçirdi.

Araçtaki şüpheliler Mehmet M. ve Seycan T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Konya operasyon uyuşturucu

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