GÜNCELLEME - Korsika'da silahlı saldırı ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, adanın Bastia kentinde, bir kişinin sokakta ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i polis 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın kaçtığı ve polisin operasyon başlattığı kaydedildi.
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