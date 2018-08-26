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GÜNCELLEME - Kurbanlık paralarını çaldığı iddia edilen zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:24 | Son Güncelleme

Mersin'deki 11 ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan ve bayram öncesi vatandaşların evlerinden kurbanlık paralarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kurbanlık paralarını çaldığı iddia edilen zanlılar tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı öncesi evlere girip kurbanlık paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay, Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların evlerinden kurbanlık paraları ve elektronik eşyalarının çalınması üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mahallelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiği öne sürülen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda zanlılardan Abdullah B. ve Necmettin A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların kentteki 11 ayrı hırsızlık olayının faili olarak arandığı belirlendi.

Kiralık araçlarla gittikleri bölgelerde açık kapı ile pencerelerden evlere girip hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada, polis ekiplerinin diğer iki zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Kurbanlık paralarını çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Mersin

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