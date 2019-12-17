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GÜNCELLEME - Kütahya'da güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanan cep telefonu hırsızı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:37 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Kütahya'da güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanan cep telefonu hırsızı tutuklandı

Kütahya'da bir mağazadan cep telefonu çalan ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir GSM şirketinin bayisinde teşhir ürünleri arasındaki 5 bin liralık telefonun yerinde olmadığını gören çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışanlar, telefonun bir kişi tarafından çalındığını belirleyerek, polise ihbarda bulundu.

Kayıtlardan yola çıkarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının Murat O. olduğunu tespit etti.

Gaziantep'ten bir yakınını ziyaret etmek için Kütahya'ya geldiği anlaşılan şüpheli, Zafertepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, çaldığı telefonla yakalandı.

Gözaltına alınan Murat O, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine götürüldü.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, hırsızlık ve başka suçlardan emniyette çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'da cep telefonu hırsızı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı

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