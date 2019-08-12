Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, Eğrigöz köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine, bölgeye helikopter ve arazöz sevk edildi. Çok sayıda ekip, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Şenlik köyünde konuşlanan mobil yangın izleme aracında koordinasyonu sağladı. Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan orman yangınıyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'ten gelen ekiplerin çalışmalara katıldığını belirten Toraman, şöyle konuştu: "Yangın ihbarının alınmasının ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler yangına ilk müdahaleyi yaptılar. Bölgeye gelen 3 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi. Yangının olduğu bölge kara çamlarla kaplı bir alan. Yaklaşık 40-50 hektar bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz." Toraman, ekiplerin çalışması sonucu yangının sabaha karşı kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını

- Kütahya Valisi Ömer Toraman: - "Yangının olduğu bölge kara çamlarla kaplı bir alan. Yaklaşık 40-50 hektar bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" KÜTAHYA VALİSİ ÖMER TORAMAN'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını