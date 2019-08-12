HABER

GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman: - "Yangının olduğu bölge kara çamlarla kaplı bir alan. Yaklaşık 40-50 hektar bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" KÜTAHYA VALİSİ ÖMER TORAMAN'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Eğrigöz köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine, bölgeye helikopter ve arazöz sevk edildi.

Çok sayıda ekip, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Şenlik köyünde konuşlanan mobil yangın izleme aracında koordinasyonu sağladı.

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan orman yangınıyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'ten gelen ekiplerin çalışmalara katıldığını belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Yangın ihbarının alınmasının ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler yangına ilk müdahaleyi yaptılar. Bölgeye gelen 3 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi. Yangının olduğu bölge kara çamlarla kaplı bir alan. Yaklaşık 40-50 hektar bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz."

Toraman, ekiplerin çalışması sonucu yangının sabaha karşı kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını

- Kütahya Valisi Ömer Toraman: - "Yangının olduğu bölge kara çamlarla kaplı bir alan. Yaklaşık 40-50 hektar bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" KÜTAHYA VALİSİ ÖMER TORAMAN'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya orman yangını Tavşanlı

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'in Şavşat ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

12 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran rakamlar

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.