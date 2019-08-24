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GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:55 | Son Güncelleme

Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Vali Ömer Toraman: - "Çok şükür yangın, çok fazla yayılmadan yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonucunda tamamen kontrol altına alındı" VALİNİN AÇIKLAMASI VE KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Saruhanlar köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Vali Ömer Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 hektarda etkili olan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Orman personeli ve gönüllü vatandaşların canla başla mücadele ettiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Yangına 5 helikopter havadan, 25 arazöz de karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 100 orman personelinin yanı sıra gönüllü vatandaşlarımız da katıldı. Çok şükür yangın çok fazla yayılmadan yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonucunda tamamen kontrol altına alındı."

Vali Toraman, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını

- Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Vali Ömer Toraman: - "Çok şükür yangın, çok fazla yayılmadan yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonucunda tamamen kontrol altına alındı" VALİNİN AÇIKLAMASI VE KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ E

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
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Gediz kontrol altına alınma Kütahya orman yangını

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