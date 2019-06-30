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GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı KAZADA ÖLEN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Ertunç'un (43) kullandığı 26 UP 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Hacıkebir köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobildeki sürücü ile Hatice Pektaş (41), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Zülal (40), çocukları Eray (10) ve Egehan Ertunç (13), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Eray Ertunç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve diğer çocuğunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ertunç ailesinin, yakınlarının İzmir'in Aliağa ilçesindeki düğününden döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün köprü korkuluğu Kütahya trafik kazası

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