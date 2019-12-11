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GÜNCELLEME - Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:57 | Son Güncelleme

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet, Lala Hüseyin Paşa, Akkent ve Servi mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda, bir kısmı kurutulmaya bırakılmış halde çuvallar içinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Arif A, Kemal A. ve Erdoğan E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Kütahya operasyon uyuşturucu

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