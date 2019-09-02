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GÜNCELLEME - Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Arama çalışmalarına çevre illerden gelen ekipler de katıldı DETAYLAR EKLENDİ

Kütahya'da ormanda kaybolan yaşlı kadının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden yakınlarıyla Sırören köyü civarındaki ormanlık alana pikniğe giden Müzeyyen Turan (83), abdest almak için yakındaki çeşmeye gitti. Geri dönmemesi üzerine yakınları Turan'ı aramaya başladı.

Tüm çabalara rağmen yaşlı kadının bulunamaması üzerine durum, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin, köylülerin de yardımıyla ormanlık alanda başlattığı arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

- Çevre illerden takviye ekipler geldi

Afyonkarahisar'dan AFAD'ın köpekli arama kurtarma ekibi, Eskişehir AKUT'tan iz takip köpekli arama kurtarma ekibi ile jandarmanın iz takip köpekli ekibi arama çalışmalarına katıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgede geniş alandaki arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaybolma Kütahya orman yaşlı kadın

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