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  4. GÜNCELLEME - Kuzenini borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kuzenini borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:38 | Son Güncelleme

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Konya'da borcunu ödemediği iddiasıyla Suriye uyruklu kuzenini bıçakla yaraladıktan sonra yurt dışına kaçmak üzereyken Adana'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet el-Osman (28), merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde bıçakla yaralandıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, Ahmet el-Osman'ı bıçaklayan şüphelinin, teyzesinin oğlu Hüsam el-İsa (21) olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin yurt dışına çıkmak üzere Gaziantep'e doğru gittiğini tespit etti. Şüpheli, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma neticesinde Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı.

Konya'ya getirilen şüphelinin ifadesinde, kuzeninin kendisine borcu olduğunu, ödemediği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Hüsam el-İsa tutuklandı.

Öte yandan göğsünden yaralanan Ahmet el-Osman'ın tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bıçak borç Konya

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