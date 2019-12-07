GÜNCELLEME - "Lavaboyu kullanma" bahanesiyle hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Aynı zanlının, önceki gün de lavaboyu kullanma bahanesiyle restoranın üst katına çıkarak başka bir kadının çantasından parasını çaldığını anlatan Durmaz, "Bir an önce yakalanmasını ve başkalarının da parasını çalmamasını istiyorum." dedi.

Kepez ilçesi Köroğlu Caddesi'ndeki simit fırınında çalışan 40 yaşındaki Filiz Durmaz, fırının üst katındaki çantasının yerde olduğunu fark etti. Çantasını açınca cüzdanındaki 110 liranın çalındığını gören Durmaz, polisten yardım istedi.

Antalya'da "lavaboyu kullanma" bahanesiyle yaptığı iki hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli yakalandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anına ait görüntülerde, oldukça rahat tavırlar sergileyen zanlının, fırının üst katına çıkarak çantayı karıştırması, ardından parayı aldıktan sonra çantayı bırakması yer alıyor.

Muratpaşa ilçesinde özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz'ın (22), öğle yemeği için girdiği restoranın üst katında lavaboya gittiği sırada 750 lirası çalınmış, Avaz olayın ardından "Bir ay nasıl geçineceğiz. Başka hiç param yok. Bebeğime bez alacaktım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

