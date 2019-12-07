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GÜNCELLEME - "Lavaboyu kullanma" bahanesiyle hırsızlık yapan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kadının maaşının son kalan kısmını çalan şüpheli, başka bir iş yerindeki çantadan para alırken de güvenlik kamerasınca görüntülendi - Tezgahtar Filiz Durmaz: - "Bir an önce yakalanmasını ve başkalarının da parasını çalmamasını istiyorum" - Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Antalya'da "lavaboyu kullanma" bahanesiyle yaptığı iki hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesi Köroğlu Caddesi'ndeki simit fırınında çalışan 40 yaşındaki Filiz Durmaz, fırının üst katındaki çantasının yerde olduğunu fark etti. Çantasını açınca cüzdanındaki 110 liranın çalındığını gören Durmaz, polisten yardım istedi.

Fırına gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişinin, önceki gün Ebru Avaz'ın çantasından 750 lirayı çalan zanlı olduğunu belirledi.

Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin fırına girdiğinde lavaboyu kullanma bahanesiyle çıktığı üst katta hırsızlığı gerçekleştirdiğini söyledi.

Aynı zanlının, önceki gün de lavaboyu kullanma bahanesiyle restoranın üst katına çıkarak başka bir kadının çantasından parasını çaldığını anlatan Durmaz, "Bir an önce yakalanmasını ve başkalarının da parasını çalmamasını istiyorum." dedi.

Eşkal üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kimliği tespit edilen O.Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anına ait görüntülerde, oldukça rahat tavırlar sergileyen zanlının, fırının üst katına çıkarak çantayı karıştırması, ardından parayı aldıktan sonra çantayı bırakması yer alıyor.

Muratpaşa ilçesinde özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz'ın (22), öğle yemeği için girdiği restoranın üst katında lavaboya gittiği sırada 750 lirası çalınmış, Avaz olayın ardından "Bir ay nasıl geçineceğiz. Başka hiç param yok. Bebeğime bez alacaktım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık Lavabo polis

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