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GÜNCELLEME - Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

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TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı emniyet kaynakları, Dışişleri Bakanı ofisinin de yer aldığı merkez binanın hedef alındığı saldırıda Dışişleri Bakanlığı'ndaki İslami İdare Müdürü İbrahim eş-Şaibi ve Fas uyruklu bir temizlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek çevreye ateş açtı. Silahlı kişiler daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.

Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Libya saldırı Trablus

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