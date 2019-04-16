HABER

GÜNCELLEME- Londra'da çevrecilerin işgal eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:00 | Son Güncelleme

Polis, kentin işlek noktalarını işgal eden çevreci Extinction Rebellion grubundan 122 kişiyi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ AYRINTI EKLENDİ

LONDRA (AA) - Londra’nın işlek noktalarını işgal eden çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’a yönelik polis müdahalelerinde 122 kişi gözaltına alındı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’da dün bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilerden 122’sinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis dün gece eylemcileri tek bir noktada toplanmaya ve eylemlerini orada sürdürmeye çağırmış, bu çağrıya uymayanları gözaltına almaya başlamıştı.

Gözaltılara rağmen grubun diğer üyelerinin kentin farklı noktalarında eylemlerine bugün de devam etti.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, eylemler nedeniyle 55 belediye otobüsü güzergahının değiştirildiğini ve 500 binden fazla kişinin günlük hayatının olumsuz etkilendiğini açıkladı.

- Hedefleri cuma gününe kadar işgal

Londra'da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

Eylemciler dün Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME- Londra'da çevrecilerin işgal eylemi

- Polis, kentin işlek noktalarını işgal eden çevreci Extinction Rebellion grubundan 122 kişiyi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ AYRINTI EKLENDİ

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 113 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Extinction Rebellion ingiltere Londra Scotland Yard

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.