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GÜNCELLEME - Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:21 | Son Güncelleme

Göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle yeni hükümeti reddediyor YARALI SAYISI EKLENDİ

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete tepki için düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çıkan arbedede 12 kişi yaralandı.

Meclis binası yakınlarında toplanan göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle kurulan Diyab hükümetini protesto etti.

Güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler ise taş atarak karşılık verdi.

Lübnan Kızılhaçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede yaralanan 12 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını, yaklaşık 40 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtti.

- Gösteriler hız kazandı

Lübnan'da protestolar üzerine 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine dün, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

Yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından başkent Beyrut'un merkezindeki Meclis binasının önünde onlarca kişi toplanmıştı. Beyrut ve diğer bazı kentlerde de göstericiler, yolları kapatmıştı.

Göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle yeni kabineyi reddediyor.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Hassan Diyab gösteri Lübnan

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