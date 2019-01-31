GÜNCELLEME - Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri, kabine listesini sunmak için akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Hariri'nin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasıyla üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın onayından sonra açıklandı.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Filfil, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Hariri tarafından imzalanan yeni hükümetin 30 üyesini duyurdu.

- Hariri sürecin uzamasından dolayı özür diledi

Başbakan Hariri de düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurma sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti ve bundan dolayı Lübnan halkından özür diledi.

Lübnan'ın 2019 fotoğrafını oluşturan bir hükümet kurduklarını ifade eden Hariri, sosyal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduklarını, dolayısıyla bakanlar kurulu olarak dayanışma içinde çalışacaklarını kaydetti.